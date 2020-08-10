عمرو يوسف ومى كساب ورانيا يوسف ينعون اليوتيوبر مصطفى حفناوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من الفنانين اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوى، بعد وفاته اليوم الاثنين، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، وقالت الفنانة مى كساب، عبر حسابها بتويتر :" إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء خالص التعازي لوالدته وأهله وكل محبيه كان شخص طيب ومحبوب من كل أصحابه، مصطفى حفناوى فى ذمة الله".

فيما غردت الفنانة رانيا يوسف عبر تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

فيما قال عمرو يوسف عبر صفحته الرسمية بفيسبوك:"ادعوا له بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمك يا مصطفى".

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ أيضًا على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.