شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل زفاف محمد عساف فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع " انستجرام" فيديوهات من حفل زفاف الفنان الفلسطيني محمد عساف في دبى، واقتصر الحفل على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا، كما تداولت بعض الصفحات معلومات عن الزوجة وهى ريم عودة، تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي فلسطينية من أم دنماركية، تعيش في دبي، ولا تعمل بالمجال الفنى.

وكان لدى الفنان محمد عساف تجربة خطوبة سابقة لم يكتب لها النجاح، مع المذيعة الفلسطينية لينا القيشاوي، التي استمرت مدة قصيرة.

وأحدث أغانى محمد عساف "شهالحلاوه" وهى باللهجة العراقية وطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم "مكانك خالى"، "بصراحة".

وكان الفنان محمد عساف، أحيا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلال هذا الحفل الفنى الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التى حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة ورددها معه جمهوره الحاضر فى مسرح المجاز " هوّر يابو الهوارة .. تحلى الليلة الهوارة والتى كتب كلماتها الشاعر الفلسطينى سامى عفانة".

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كما قدم عساف خلال الحفل أغنية "على الكوفية" وأغنية "مكانك خالى" بالإضافة إلى "الدحية" و"الأسامى هى هى" وأغنية سلطان الطرب جورج وسوف "يا بياعين الهوى " ليختتم حفله بأغنية "الله يا دار زايد " .