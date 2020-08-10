شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتومبيل الحلاوة".. ديو غنائى يجمع حميد الشاعرى ومصطفى شوقى بتوقيع كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان والملحن عصام كاريكا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة تجمعه مع المطرب والملحن حميد الشاعرى، والمطرب مصطفى شوقى ومهندس الصوت أحمد جودة من داخل أحد استوديوهات المهندسين، وأعلن عن الانتهاء من تسجيل ديو جديد يجمع الشاعرى وشوقى فى أغنية بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما.

يذكر أن آخر إصدارات كاريكا أغنية جديدة، طرحها على "يوتيوب"، من كلمات محمد هلال، وتقول كلمات الأغنية: "تعبنا من القاعدة آه ياعينى.. وجيوبنا أنضف من الصينى.. وتقولى بكرة هتتعدل صوتى يا أما وغطينى.. من سكوتى تعبت ومليت.. والمشى دايما جنب الحيط.. ويا حظ بطل تعمل مع الفقير أهبل وعبيط".

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ويذكر أن كاريكا له أعمال موسيقية كثيرة تعاون فيها مع كبار النجوم فى الوطن العربى، منهم: عمرو دياب ومحمد منيرو راغب علامة وديانا حداد، وحكيم ولطيفة وحمادة هلال وهانى شاكر.