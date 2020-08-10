هل يئس راسل كرو من إنقاص أكثر من ثلث وزن جسده لتقديم بطولة "2 Gladiator" ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يئس النجم العالمي راسل كرو من أنقاص أكثر من ثلث وزن جسده ليقدم بطولة "2 Gladiator "؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاق النجم الشهير من المعنيين بالسينما ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أكد أن ما يتردد ما هو إلا شائعة لا يمكن أخذها علي محمل الجد .

بدأت الشائعة بنشر موقع "globe " تقرير يؤكد أن راسل كرو يحاول بشدة التخلص من ثلث وزنه وذلك لكي يكون قادر علي تقديم " Gladiator 2 " الذي طال انتظاره ، فقد أكد مصدر للموقع أن راسل كرو مصمم على التخلص من 150 رطل على الأقل من وزنه الذي وصل الآن إلى 350 رطل إضافة إلى سعيه لتخفيف حدة الصوت ، لكن الأمر تحول لكابوس بالنسبة له ، حيث يصر كرو على فقدان الوزن الزائد "بالطريقة القديمة و التقليدية" من خلال ممارسة الرياضة لمدة سبعة أيام في الأسبوع مع مدرب خاص ، إضافة إلى الاستعانة بخبير تغذية وتوظيف طاه لإعداد وجبات منخفضة السعرات الحرارية له ، ومن المفترض أيضا أن الممثل قد وظف متخصص للتدليك و " life coach".



راسل كرو

كما أشار المصدر إلى أن راسل كرو يجري بانتظام جلسات تأمل يومية حتى ينسى مدى إحباطه وجوعه ، و في الحقيقة أن أصدقاؤه داعمون له بنسبة كبيرة لكنهم متشككون في أنه سيكون قادر على الحفاظ على هذه الخطوات حتى يبدأ إنتاج العمل .

وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها النجم الشهير وتشكك أصدقائه ، فإن كرو "مصمم على العودة إلى الاكشن و القتال من أجل Gladiator 2.