شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: الإعلام السياسى فى لبنان للأسف مزيف ومسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجمة اللبنانية كارول سماحة، الإعلام السياسى فى لبنان بـ"المسيس"، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يمثلون اليوم دور المعارضة ويوزعون دروس الوطنية، هم أكثر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولا زالوا يستفادوا حتى الآن.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "أكتر شيء عم يستفزنى هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللى عم بيمثلوا اليوم دور المعارضة واللى عم بيوزعو لنا دروس بالوطنية والضمير وهن أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن، الإعلام السياسى فى لبنان للأسف مزيف ومسيس، كفا استعراضات".





وكانت الفنانة كارول سماحة، وجهت الشكر لمصر وغيرها من الدول التى ساندت ودعمت الشعب اللبنانى عقب التفجيرات التى شهدتها العاصمة "بيروت" الثلاثاء الماضى، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

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وغردت كارول سماحة عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة: "‏من القلب شكرا لكل الدول العربية التى ساندتنا فى محنتنا.. شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك ‎محمد السادس المغرب، شكرا السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، إيران، العراق، كردستان، شكرا ‎فرنسا".

ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، صورة لطفلة صغيرة توفيت بين ضحايا تفجير بيروت، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "الله يصبر أهل هذه الطفلة على خسارتها"، كما أعادت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، نشر الصورة ذاتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "يا حبيبتى.. الله يرحمك".