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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى وتطالب متابعيها بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنان هنا الزاهد، اليوتيوب الراحل، مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا منذ دقائق، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، ونشرت هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة الراحل، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويجعل مثواه الفردوس الأعلى يا رب العالمين"، حيث كان عدد كبير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، اهتموا مؤخرا بقصة مصطفى الحفناوى، وطالبوا المتابعين بالدعاء له، قبل أن يرحل اليوم.
هنا الزاهد على فيس بوك
وكان المدون محمود عبد المنعم، أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.
وشارك عدد من الفنانين في حملة الدعاء لمصطفى حفناوى، عبر حساباتهم على إنستجرام، كما نشروا أدعية لمصطفى عبر خاصية ستورى على حساباتهم كالفنانة هنا الزاهد و الفنانة إيمان العاصى و الفنانة مايان السيد والفنانة بدرية طلبة، و الفنان رامز أمير .
كما زار النجم تامر حسنى البلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالمستشفى بعد إصابته بنزيف فى المخ بسبب تشخيصه بشكل خاطئ ما أدى إلى إصابته بشلل نصفى قب الدخول فى غيبوبة.
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