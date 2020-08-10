شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى وتطالب متابعيها بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنان هنا الزاهد، اليوتيوب الراحل، مصطفى حفناوى، والذى رحل عن عالمنا منذ دقائق، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، ونشرت هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة الراحل، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويجعل مثواه الفردوس الأعلى يا رب العالمين"، حيث كان عدد كبير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، اهتموا مؤخرا بقصة مصطفى الحفناوى، وطالبوا المتابعين بالدعاء له، قبل أن يرحل اليوم.



هنا الزاهد على فيس بوك

وكان المدون محمود عبد المنعم، أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.