شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة "هنعمل لخبطيطا" مع حسن شاكوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، برومو أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، التي سيتم طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تحصد الملايين من المشاهدات بعد النجاحات التى حققها الثنائى خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من خلال أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل".

ونشر كمال، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: " الخميس على قناتى الرسمية".

ومن المقرر أن يحيى عمر كمال، حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، مساء الجمعة المقبل 14 أغسطس، وذلك بعد حفله الأخير الذى أقيم فى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، التى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

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من ناحية أخرى، قال المطرب عمر كمال إنه انتهى من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، توزيع الموسيقى شندى وخليل.

وأضاف عمر، لـ" الخليج 365"، أنه يتمنى أن ينال الدويتو إعجاب الجمهور ورضاهم ويعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرحه دويتو الأسبوع المقبلة، كما أيضا سوف قدم دويتو مع أوركا فى الأيام المقبلة لم يكشف عن تفاصيل حتى يكون مفأجاة للجمهور.