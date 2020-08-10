شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتألق فى إطلالة رياضية بألوان قوس قزح بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة جينيفر لوبيز على خطف الأنظار أينما تواجدت بفضل اطلالتها التي تتميز بها من حين لآخر، الأمر الذى اتضح مع ظهورها الأخير حيث نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً رصد خلاله لوبيز اثناء خروجها في شوارع نيويورك، حيث امتازت باطلالة رياضية بواسطة "ترنج" به ألوان زاهية للغاية ممثلة في الأصفر والأخضر وغيرها من الوان قوس قزح الشهيرة، كما ظهر خلال الصور.





وكان الطاهي الخاص بجينيفر لوبيز تحدث مؤخراً بحسب موقع Us Weekly حيث تطرق إلى العديد من الأمور التي تتبعها لوبيز في نظامها الغذائي، والذى نكشفه خلال السطور التالية.

وبدأ كلفن فرنانديز طاهي جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز ، بالأمور التي لا تفضلها لوبيز حين قال: سمك السلمون من الأمور التي لا تحبها، أيضاً لا تفضل الفاكهة وبالتالي وجودها في الثلاجة بسبب أطفالها فقط.

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أما بخصوص الأمور التي تفضلها فالبيض يعد أولوية لها، بالإضافة إلى السبانخ والخيار والكرفس وكل الأمور التي تنتمي لعائلة الخضراوات حيث تفضلها إلى حد كبير، وكثيراً ما تشرب عصائر من الخضراوات.

كما أكد أنها لا تأكل الأرز وتفرض نظاما صارما تجاه السكريات بصفة عامة، في حين تفضل تناول الدجاج والسلطة.

من ناحية أخري تخطف النجمة جنيفر لوبيز الأنظار أينما حلت، بسبب الإطلالات التى تتميز بها كلما ظهرت من وقت لآخر، لكنها مؤخراً خطفت الأضواء إليها بسبب الكمامة التى تميزت بها، حيث نشر موقع vogue صورتها التى سبق ونشرتها لوبيز عبر حسابها على موقع إنستجرام حينما كانت تقود عجلتها، ونشرت صورة سيلفى بدت خلاله بكمامة مميزة بالترتر.