شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لسيمون كويل بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فارايتي أن سيمون كويل المحكم في برنامج America’s Got Talent البالغ من العمر 60 عامًا خضع لعملية جراحية لمدة ست ساعات تقريبًا بعد كسر في ظهره نتيجة حادث دراجة ، وذكر الموقع أن العملية الجراحية كانت طويلة واستغرقت 6 ساعات وأنه أمامه بضعة أشهر ليتعافي من الحادث، وكان النجم العالمي سيمون كويل نقل إلى المستشفى بعد كسر فى ظهره بسبب دراجته الكهربائية الجديدة ، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وسط صدمة عشاق ومحبي النجم الشهير.

كان سيمون كويل البالغ من العمر ( 60 عام ) يقوم بتجربة الدراجة في فناء منزله الموجود في ماليبو مع عائلته عندما سقط وأصيب.

و قال المتحدث باسم كويل: "سقط سيمون من على دراجته، و ذلك أثناء اختبار دراجته الكهربائية الجديدة في الفناء بمنزله في ماليبو مع عائلته ، وقد أصيب ظهره بالفعل و تم نقله إلى المستشفى، وإنه بخير، ويوضع تحت المراقبة وفي أيد أمينة ".

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و من المعروف أن سيمون كويل هو مبتكر برنامج اكتشاف المواهب الشهير " America’s Got Talent " ويعمل كمحكم في البرنامج ، و الذي يجري إنتاجه حاليا، ومن المقرر عرض أول حلقاته " لايف " اليوم الثلاثاء 11 أغسطس ، ولم يعرف حتى الآن عن النتائج المترتبة علي هذه الإصابة وخاصة أنها بالتأكيد ستؤثر على مهامه.