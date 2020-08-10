شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أونلايين لـ فرقة Filligar على صفحة السفارة الأمريكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم اليوم السفارة الأمريكية بالقاهرة حفلاً موسيقياً، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في تمام الساعة الخامسة، وذلك في محاولة منها للترفيه عن متابعيها، خاصة مع استمرار إيقاف التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، Covid 19، على أن تقوم فرقة الروك Filligar الأمريكية بإحياء الحفل، على أن يبث الحفل بـ مصر وتونس والجزائر بنفس الوقت.

فريق Filligar هي فرقة روك أمريكية بديلة تتكون من أربع أشخاص، وهم Casey Gibson، جوني ماثياس، تيدي، وبيت ماتياس، الفرقة لديها صوت متنوع ومتطور، بالإضافة إلى 8 ألبومات مختلفة.

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وكانت قد صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بالجدارة الفنية لفريق Filligar، وتم وصفهم بأنهم من ضمن الفرق التي من الممكن أن تعمل كسفراء ثقافيين يمثلون "أفضل ما في مجتمع الفنون الأمريكية "عبر العالم، خاصة من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأوسط وآسيا، كما حصلت الفرقة الأمريكية على إشادات من جمعية «American Songwriter»، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين «ASCAP». الفرقة تقيم في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.