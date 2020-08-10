شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات عن انطونيو بانديراس فى عيد ميلاده أبرزها صداقته بعمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم الكبير أنطونيو بانديراس الذى يحتفل بمولده اليوم قطاع كبير من محبيه ممن عاشوا معه مسيرة طويلة قام فيها ببطولة العديد من الأفلام الهامة في مسيرته، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على عدة معلومات عن النجم الإسباني..

لم يكن يخطط للتمثيل وإنما كان يتمني أن يصبح لاعب كرة، ولكن تغيرت حياته حتى بعدما كسرت قدمه وهو في الرابعة عشرة من عمره، ليتحول الى الاهتمام بالتمثيل والسينما والمسرح.

عام 1995، كان مهماً بالنسبة له حيث شارك في دورٍ البطولة مع سيلفستر ستالون في فيلم Assassins كما شارك في دور البطولة في فيلم Desperado، الفيلم الثاني من سلسلة أفلامMexico الثلاثية من اخراج ​روبيرت رودريغيز​.

تألق مرة أخري في حقبة التسعينات ولكن تلك المرة مع احد ابرز أفلامه فيلم ​The Mask of Zorro​ الذي لقي إقبالاً كبيراً مع كاترين زيتا جونز وأنطوني هوبكنز.

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ربما لا يعلم كثيرين أنه أخرج أفلاماً مثل (Crazy in Alabama (1999) و(Summer Rain (2006).

تم اختياره كأحد أجمل 50 شخصاً في العالم من قبل مجلة People في عام 1996.

اقلع عن التدخين مؤخراً قبل ثلاثة سنوات حينما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة قرر على اثرها الإقلاع التام عن التدخين.

جمعته صداقة قويّة جداً بالراحل عمر الشريف وذلك عقب مشاركتهما في بطولة فيلم المحارب الثالث عشر عام 1999 والذي حقق إيرادات عالية جداً على صعيد دول العالم أجمع، واستمرت تلك الصداقة حتي رحيل عمر الشريف ونعيه إياه بكلمات عكست محبته له حين كتب : "وداعا صديقى"، كما أنه لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عنه حينما يزور دولة عربية مثلما حصل في أحد المناسبات في دولة الامارات.



