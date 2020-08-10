شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة : كورونا راجعة ياجماعة ماتستهتروش أرجوكم وأرجعوا للكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النجمة شهيرة من تجاهل المواطنين لأزمة فيروس كورنا، مطالبة إياهم بعدم الإستهتار منهم بالأزمة، خاصة وأن الفيروس مازال متواجد، وكتبت شهيرة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "يا جماعة الكورنا أعدادها بتزيد المستشفيات اللي كانت قافلة فتحت تاني، وبتستقبل مصابين.. أرجوكم بلاش الفوضى اللي إحنا فيها دى أرجعوا للماسك والكحول.. وبيقولوا والله أعلم راجعة أشد من الأول وبتهاجم الجهاز الهضمى كمان".



شهيرة

كانت الفنانة شهيرة، قد قالت لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة في أى عمل فنى، خاصة أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط".

وكشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات سابقة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وقدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لاتزال في جيبي، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

يذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم "جدو حبيبي"، الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.