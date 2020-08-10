شكرا لقرائتكم خبر عن صيف جيرارد باتلر بين السباحة والغطس وقيادة الدراجات فى ماليبو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار حرص نجوم هوليود على الاستمتاع باجواء الصيف على طريقتهم الخاصة، يسعي جيرارد باتلر للاستمتاع بوقته حسب ما يحلو له، حيث يمارس أفضل هواياته مؤخراً، مثلما حصل في البداية حين توجه لشاطىء الماليبو للسباحة والغطس، حتي ظهر مؤخراً في نفس المكان اثناء قيادته دراجته في نزهة ظهر خلالها وحده.



باتلر

وكان نشر موقع الديلي ميل تقرير حول النجم الشهير أثناء ذهابه في رحلة لركوب الأمواج من جديد على شاطئ ماليبو، حيث شوهد مع صديقه أثناء ذهابهما معاً في السيارة.

وتلك المرة كانت الثانية الذى يظهر فيها النجم الشهير أثناء ذهابه لركوب الأمواج في أقل من أسبوع، حيث يصر باتلر علي الاستمتاع بوقته من خلال ممارسة هوايته المفضلة.

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باتلر-يمسك-بلوح-التزلج

من جانب آخر كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم النجم العالمي جيرارد باتلر Greenland، وهو يوم 31 يوليو المقبل، وهو من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين و مورينا باكارين وكينج باتش.

من آخر أعمال باتلر، كان فيلم Angel Has Fallen والذي يشارك باتلر فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.