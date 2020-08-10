شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للفنان محمد صبحى مع فرقته وأول بروفة بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة " عيلة اتعملها بلوووك " على مسرحه بمدينة سنبل، وأعلن عن عرض المسرحية قريبا، وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل وقد اجتمع النجم محمد صبحي باعضاء فرقته وبأبطال العمل الذي يعده ليعرض قريبا واليوم السابع ينفرد بأول صورة للنجم محمد صبحي في أول اجتماع لفرقته المسرحية استعدادا لبدء موسم جديد من مهرجان المسرح للجميع .



استئناف الفنان محمد صبحي بروفات مسرحيته

يذكر أن النجم محمد صبحي عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا في موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.



فرقة الفنان محمد صبحي

من ناحية أخرى، أعلن محمد صبحى أنه يحضر لعمل مسرحى من بطولة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، سيعلن عن تفاصيله كاملة خلال الفترة المقبلة، فى عمل يليق باسم النجمين الكبيرين اللذين ساهما عبر تاريخهما بأعمال مسرحية ما زالت خالدة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.