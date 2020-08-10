شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تعتذر: الكل خذلنا.. ومن اليوم انتمائى لأرضى وشعبى وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، أنه من اليوم سيكون انتماءها لأرض لبنان وشعبها فقط، مقدمة اعتذارها عن تأييدها سابقا لبعض الشخصيات والأحزاب السياسية فى بلدها، مشيرة إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مٌصِر على غض النظر على الغلط، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".





وكان محيط مجلس النواب اللبنانى شهد اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وقوع التفجيرات التى هزت لبنان فى قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وتزامنا مع انطلاق مظاهرات يوم الحساب، رفع المتظاهرون شعار "علقوا المشانق"، فيما يشهد محيط مجلس النواب توترا بعدما احتشد عدد من المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع التى تشهدها البلاد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبنانى بالحجارة فيما ردت عليهم قوت مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما نجح بعض المتظاهرين بإزالة العائق الحديدى المؤدى إلى مجلس النواب فى وقت بدأت فيه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فى وجه المتظاهرين.