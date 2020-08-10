شكرا لقرائتكم خبر عن ضارب عليوى تمنح مصطفى شوقى شهادة نجاح وتبعده عن لقب مطرب الأغنية الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت المطرب مصطفى شوقى أنه ليس من نجوم الأغنية الواحدة، وذلك بعدما حقق نجاحاً كبيراً بأغنية "ملطشة القلوب" التى قدمها العام الماضى، و كانت حديث الجمهور وقتها لاسيما وأنها أغنية مختلفة من ناحية الكلمات والألحان، ليعود شوقى ويقدم أغنية "ضارب عليوى" التى طرحها منذ أيام وأثارت جدلاً واسعاً.



مصطفى شوقى

وبمجرد طرح مصطفى شوقى "ضارب عليوى" لاقت الأغنية انتقادات بسبب ظهور راقصة فى الكليب، رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن ‏الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب ويتم طرحها بدون مشاهد الراقصة ورغم ذلك استمرت الأغنية فى تحقيق النجاح.

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وبمجرد طرح المنتج نصر محروس النسخة الجديدة من كليب "ضارب عليوى" بدون مشاهد الراقصة استكلمت النجاح وتخطت مشاهداتها على موقع "يوتيوب" المليون و500 ألف مشاهده خلال 4 أيام فقط، لتثبت الأغنية أن وجود الراقصة فى الكليب بالبداية لم يكن السبب الرئيسى وراء نجاح الأغنية وانما طبيعة الأغنية المختلفة وكلماتها والموسيقى فيها هى السبب.



مصطفى شوقى ونصر محروس

أغنية "ضارب عليوى" من كلمات صابر كمال وألحان بلال ‏سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى ‏أغنية "ملطشة القلوب" التى وزعها رامى سمير وأخرجه نصر محروس، وتعد الأغنية الثالثة التى يقدمها نصر محروس لمصطفى شوقى حيث أنهما تعاونا فى أغنية "وحشتوني" ‏من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى ‏سمير‎.‎



مصطفى شوقى