شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون كاول يوجه نصيحة لهواة الدراجات بعد تعرضه لكسر فى الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي ومقدم البرامج سايمون كاول، على توجيه نصيحة لكل ركاب الدراجات الكهربائية والهوائية، بعد تعرضه لكسر في الظهر بسبب دراجته التي كان يقودها أمس.

وكتب كاول، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "أنصح الجميع إذا قمت بشراء دراجة كهربائية، بإن يقرأ تعليمات القيادة أولاً، لأنني تعرضت لكسر في الظهر بسبب ذلك، شكراً للجميع على كل رسائلكم الطيبة، انا بخير، شكراً لجميع الأطباء والممرضين، لقد كانوا ألطف الناس الذين قابلتهم في حياتي، أبقوا في أمان جميعاً".

وسرعان ما استقبل مقدم البرامج الشهير عدد كبير من التعليقات على التغريدة التي تتمني له الشفاء العاجل بعد خضوعه لعملية استمرت لخمس ساعات في إحدى المستشفيات الأمريكية.

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وكانت قد نقلت بعض المواقع الأجنبية في وقت سابق، بإن النجم العالمي صاحب الـ 60 عاماً، ومقدم برنامج الـ America's Got Talent الشهير، قد تعرض لحادثة سير اثناء قيادته لدراجته الكهربائية، وانتقل على أثرها للمستشفى للخضوع لعملية جراحية في منطقة الظهر.

وخضع كاول خلال الفترة الأخيرة للعزل الصحي المنزلي أثناء فترة تفشي فيروس كورونا، مع صديقته لورين سيلفرمان وابنهما إريك صاحب الـ 6 سنوات، وفي تصريحات لهما نقلتها صحيفة People، قال الثنائي "نشاهد الأفلام مساءً ونلعب ونقراً الكتب والقصص سوياً، لعدم الشعور بالممل في تلك الفترة".