شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات حول كسر أسنان ويل سميث واتهامات لديرولو باستخدام الفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ الملايين من محبي نجم هوليوود الشهير ويل سميث بظهوره في مقطع فيديو قصير أثناء تكسير أسنانه عن طريق الخطأ علي يد النجم العالمي جيسون ديرولو حيث كان يعطي سميث لديرولو بعض النصائح للعب الجولف إلا أن جيسون تسرع فاصطدم مطرب الجولف بفم سميث و تكسرت اسنانه ، و لكي يطمئن جيسون ديرولو محبي و عشاقي ويل سميث قرر النجم البالغ من العمر ( 30 عام ) نشر صورة جديدة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام" تجمعه بويل سميث .



ويل سميث و جيسون ديرولو ويل سميث و جيسون ديرولو

وظهر ويل سميث البالغ من العمر ( 51 عام ) في الصورة التي التقطت لهما بطريقة الـ " selfie " و تظهر الفراغات بفمه بسبب كسر أسنانه الأمامية وعلق ديرولو علي الصورة مؤكدا أنها ابتسامه ويل سميث الجديدة .

وما لفت الأنظار أن عدد من التعليقات علي الصورة أتهمت جيسون أنه استخدم الفوتوشوب لكي يظهر مقطع الفيديو و الصورة بهذا الشكل من أجل لفت الأنظار و خطف الأضواء ، بينما تساءل آخرون عن حقيقة هذه الصور.





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وتجمع الثنائي صداقه قوية منذ عدة سنوات ، فقد فاجأ ديرولو البالغ من العمر ( 30 عام ) محبيه و معجبيه بنشر مقطع فيديو قصير علي حسابة الخاص في تطبيق " تيك توك " و صفحته علي "إنستجرام" أمس الاحد .