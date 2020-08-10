شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحيى الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى الخامسة للرحيل الفنان الكبير نور الشريف، التى تحل غدا الثلاثاء، حيث رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانه فى اليوم التالى من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "غدا الذكرى الخامسة على رحيل الأستاذ الكبير النجم نور الشريف، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب".





من ناحية أخرى، استقر صناع فيلم "حظر تجول" من بطولة الفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل، على شهر نوفمبر المقبل لطرحه فى دور العرض السينمائية وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائى الدولى عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.