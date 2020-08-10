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رحيل أيقونة المسرح الجزائرى نورية قزدرلى عن 99 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر، اليوم، الاثنين، الممثلة نورية قزدرلى، إحدى رائدات المسرح الجزائرى، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاما.

 

وقال الديوان الوطني للثقافة والإعلام في بيان "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله،أيقونة المسرح الجزائري الفنانة نورية قزدرلي".

 

ولدت الفنانة الراحلة باسم خديجة بن عياد في مدينة تيارت بشمال الجزائر عام 1921 وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.

 

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بدأت مشوارها الفني عام 1945 وانضمت لاحقا إلى المسرح الوطني. كان لها الفضل مع الممثلة كلثوم وغيرهما من الرائدات في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح حيث كانت الأدوار النسائية تسند قديما للرجال.

 

شاركت في نحو 200 مسرحية منها (بنادق الأم كرار) و(الاستثناء والقاعدة) و(ممثل رغم أنفه) و(وردة حمراء) و(الغولة) و(بيت برناردا ألبا).

 

تجاوزت أعمالها التلفزيونية 160 مسلسلا منها (لالة حنيفة) و(المصير) و(سامحني) وظهرت في أربعة أفلام روائية إضافة للأعمال الإذاعية.

 

كرمتها وزارة الثقافة الجزائرية وغيرها من الجهات الفنية والثقافية، ومنحتها الدولة وسام الاستحقاق الوطني عام 2017.

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