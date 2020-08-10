شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جريئة بالأبيض لعبير صبرى خلال أجازتها الصيفية × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلالة جديدة للفنانة عبير صبرى، ظهرت بها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، والذى نشرت من خلاله مجموعة من الصور، لأحدث جلسة تصوير لها مؤخرا، فى أحد الأماكن التى تقضى بها أجازتها الصيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية، أثنى متابعوها عليها وعلى إطلالتها الجريئة، حيث ظهرت عبير بملابس قصيرة، وأيضا التقطت بعض الصور وهى تجلس بجوار "توك توك" أبيض.



إطلالة جريئة



صور عبير صبرى



عبير صبرى والتوك توك

وكانت عبير صبرى قد وصفت النجم محمد رمضان، بأنه فنان محترم وراق وخلوق، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتهما سويا، صحبتها بتعليق: "مع نمبر وان الفنان المحترم الراقى الخلوق محمد رمضان.. بوم بوم".

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عبير صبرى



عبير



من جلسة التصوير

وكانت الفنانة عبير صبرى أعربت عن تفاؤلها بفيلم "زنزانة 7" الذى انتهت من تصويره مؤخرا، خاصة أن الأحداث فى الفيلم تعتمد على أكثر من بطل، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل، متمنية أن يستقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد.

وأكدت عبير صبرى فى تصريحات صحفية أن شخصيتها فى العمل ستكون مفاجأة للجمهور لاسيما أنها تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، حيث تجسد فى الفيلم شخصية "ناهد"، المحامية ذائعة الشهرة، وتستغل ذكاءها فى اللعب على ثغرات القانون لمصلحة موكليها.