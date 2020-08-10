شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: أطرح ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" آخر الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم مصطفى قمر على طرح الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" آخر الشهر الحالي كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" حيث يعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية له ويحمل العديد من المفاجئات ويراهن عليه خلال مشواره الغنائى حيث يقدمه بشكل جديد ومختلف عن ألبوماته السابقة، ألبوم "لمن يهمه الأمر2" يضم حوالى 7 أغانى وهم "مسافر" و"عجوز في المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.

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وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.