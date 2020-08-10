شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى لامارا: نانسى عجرم تعيش لحظات سيئة بعد انفجار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح جيجى لامار مدير أعمال النجمة اللبنانية نانسى عجرم لـ ”الخليج 365” أنها تعيش حاليا لحظات سيئة للغاية عقب الانفجار الأليم الذى حدث في بيروت والذى نتج عنه إصابة ووفاة العديد من الأشخاص، حيث ترفض الحديث مع أى حد من المحيطين بها وتلتزم الصمت في العديد من الأمور، وأضاف أنها وأسرتها حاليا بخير وتشكر من قام بالاطمئنان عليها وعلى أهلها بعد المحنة الصعبة التى مرت بها على مدار الأيام الماضية .

وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

ومن مفاجآت ألبوم نانسي تقديم عدد كبير من الأغاني باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

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يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.