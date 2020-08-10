رانيا يوسف وهنا الزاهد .. نجوم الفن ينعون مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نعى عدد كبير من نجوم الفن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد وفاته منذ قليل، عقب تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.

كتبت الفنانة رانيا يوسف عبر تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

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ونعته المطربة كساب، عبر حسابها بتويتر:" إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء خالص التعازي لوالدته وأهله وكل محبيه كان شخص طيب ومحبوب من كل أصحابه، مصطفى حفناوي في ذمة الله".

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد صورة مصطفى عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت قائلة: "ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويجعل مثواه الفردوس الأعلى يا رب العالمين"

ودخل اليوتيوبر مصطفى حفناوي في غيبوبة منذ عدة أيام وحرص على زيارته النجم تامر حسنى وطالب عدد من نجوم الفن جمهورهم بالدعاء له قبل رحيله.