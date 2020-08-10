صورة من المستشفى.. إنجي شرف تكشف عن تعرض ابنها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي::
كشفت الفنانة إنجي شرف، عن تعرض نجلها زين لوعكة صحية، استدعت نقله أحد المستشفيات، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
ونشرت إنجي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لابنها على السرير داخل المستشفى مرتديًا الكمامة، وعلقت " نزلة معوية.. يا رب اشفيه وعافيه يا قادر يا كريم.. قل أعوذ برب الفلق".
جدير بالذكر أن إنجي شرف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد ورغدة، تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج ياسر زايد.
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