أُصيب بجلطة وحلم بالتمثيل.. مصطفى حفناوي يرحل بعد معاناته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا قبل قليل، مصطفى حفناوي، المعروف كـ"يوتيوبر" وأحد الأشخاص الذين يحظون بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة.

- حفناوي عانى قبل أقل من أسبوع من آلام في المعدة وفي الكتف، وذهب للمستشفى، وقاد سيارته بنفسه، وتم تشخيص مرضه في البداية على أنها أعراض تخص القولون.

- ظل في المستشفى بحسب شهادة أصدقائه عدة ساعات، ولم يتم اكتشاف أنه يعاني بجلطة في المخ.

- كشف صديقه علي غزلان أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرًا لوجود اشتباه في شلل نصفي.

- حرص على الدعاء له عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "عمرو يوسف، رانيا فريد شوقي، إيمان العاصي، رامي جمال، رانيا يوسف، محمد أنور".

- من محبي الفنان تامر حسني، الذي حرص على زيارته في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، قبل ساعات.

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- حفناوي من مواليد شهر يناير عام 1995.

- درس في جامعة حلوان، ويعد أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

- احتفل تامر حسني معه بعيد ميلاده في 2017، واستضافه في موقع تصوير أحد أعماله الفنية، والتقط معه صورًا تذكارية.

- كان يحلم "أن يكون ممثل ومخرج يفتخر به كل مصري".

- في تعريفه لنفسه عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أشار إلى حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان إبداع، وجائزة أفضل ممثل على مستوى جامعات مصر.

- تعرض لأكثر من وعكة صحية ونُقل بسببها للمستشفى في 30 سبتمبر 2018، ومارس 2020.

- كشف لمتابعيه عن صورة توضح أنه كان يعاني من زيادة في الوزن، ونجح في التخلص من وزنه الزائد، وكتب "هتتعب اوي عشان تعرف تخس، وتتعب اكتر بكتيير لما تخس وتحاول تظبط جسمك، بعدها بس هتفرح وهتنسى كل تعبك لما تعرف تلاقي الهدوم اللي عجباك على قدك وشكلها حلو عليك، مفيش مستحيل أبدا مش بس في انك تخس فأي حاجة فحياتك هتتعب عليها هتلاقي المقابل اللي يفرح".