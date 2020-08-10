محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مطرب الراب الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك..

وكتب: "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وانهالت التعليقات من جمهور الفنان الشاب التي تمنت له الرحمة.

ومر الحفناوي بأزمة صحية وتعرض لجلطة في المخ ودخل في غيبوبة.