محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الفنانة الكبيرة شهيرة جمهورها من إهمال الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وكتبت عبر حسابها الخاص على الفيسبوك:"يا جماعة الكورونا أعدادها بتزيد المستشفيات اللي كانت قافلة فتحت تاني، وبتستقبل مصابين". واستكملت:" أرجوكم بلاش الفوضى اللي احنا فيها دي ارجعوا للماسك والكحول". Advertisements واختتمت:"وبيقولوا والله أعلم راجعة أشد من الأول وبتهاجم الجهاز الهضمي كمان". وكانت الفنانة شهيرة أثارت قلق الجمهور بعد حديثها عن الحالة الصحية للنجم محمود ياسين وأن حالته المرضية ليس لها علاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تحذر الجمهور:" بيقولوا كورونا راجعة أشد وبتهاجم الجهاز الهضمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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