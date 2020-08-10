" et بالعربي" تعلن زفاف محمد عساف نجم "أراب أيدول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، فيديو من حفل زفاف، أكد أنه للفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج "أراب أيدول".

الفيديو يظهر من خلاله العريس جالسًا لجوار عروسه، وفي مقطع آخر ظهرا يرقصان ولم يحاول مصور الفيديو الاقتراب من العروسين، كما لم يعلن عساف إعلاميًا أو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أي شيء يخص زواجه.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الفيديو، ووجه له كثيرون التهنئة، مشيرين إلى أن اسم العروس ريم عودة ومن خارج الوسط الفني.

وعلى موقع انستجرام ظهر حسابًا حديثًا يحمل اسم ريم عودة، أول ما نُشر عليه كان قبل 13 ساعة، وهو الفيديو المنسوب لحفل الزفاف، معلقة "الحمد لله، زوجة لمحمد عساف 8 أغسطس"، وبعده نشرت عدة صور لها.