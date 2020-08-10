أشهر أفلام محمود ياسين مع نواعم السينما المصرية

تميز بحضوره الاستثنائي وصوته الرخيم، وأداءه السهل الممتنع، هو الفنان الكبير محمود ياسين، الذي ظهر على شاشة الفن بشتى الأدوار المميزة من الوطنية والرومانسية والاجتماعية.

كوّن ياسين عدة ثنائيات سينمائية متميزة مع نواعم السينما المصرية أبرزهم القديرة فاتن حمامة، والجميلة نجلاء فتحي، والكبيرة شادية، حيث وقف أمامهم في أعمال سينمائية مميزة ما زال سحر أداءها موجود إلى الآن وكأنها تعرض لأول مرة.

حظي ياسين مع الجميلة نجلاء فتحي بعدد

كبير من الأفلام أبرزهم"أذكريني، رحلة النسيان، سونيا والمجنون، حب أحلى من حب، أنف وثلاث عيون، لا يامن كنت حبيبي، الشريدة،أمرأة مقاتلة، مدافن مدفونة للإيجار" وتنوعت أدوارهما سوياً بين الرومانسية والإجتماعية، واستطاعا أن يقدما "كاريزما" سينمائية سوياً، تركت بصمة مميزة لدى عيون مشاهديهم.

قدم ياسين مع الكبيرة شادية عدة أدوار سينمائية مميزة أبرزها"شيء من الخوف، نحن لانزرع

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الشوك"، وشكّل أدائهما سوياً شكل سينمائي مميز حتى وإن لم يتكرر كثيراً.

بينما مع القديرة فاتن حمامة قدم فيلمه الشهير "أفواه وأرانب" بالإضافة إلى" الخيط الرفيع، حبيبتي"، وتميزت أفلامهم بتقديم رسائل اجتماعية هامة نجحت في تأثيرها الإيجابي على جمهورهماـ بالإضافة إلى تعاونه السينمائي مع العديد من سيدات السينما المصرية منهم"نبيلة عبيد، نادية الجندي، ماجدة، ناهد شريف".

كانت آخر مشاركات ياسين السينمائية من خلال فيلم "جدو حبيبي"، بمشاركة مجموعة من فناني السينما الشباب وهم"بشرى، لبنى عبد العزيز، أحمد فهمي، وائل سامي، عبد الله مشرف"، من تأليف:شريف عزيز، إخراج:عبير إدريس.