بعد شائعة وفاته.. معلومات لاتعرفها عن القدير محمود ياسين

تداول خلال الساعات الأخيرة الماضية شائعات حول وفاة الفنان القدير محمود ياسين، ولكن سرعان ما نفت نجلته الفنانة رانيا محمود ياسين تلك الأخبار.

وتستعرض "بـوابـة الـوفد" لجمهورها معلومات لاتعرفها عن القدير محمود ياسين:

فنان كبير له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات

الوطنية والرسمية.

كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.

Advertisements

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد .

وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية "الحلم" من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة "المسرح القومي" والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية

جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع شادية ومن إخراج حسين كمال.

ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، من أهم افلامه وهو كبير السن فيلم الجزيرة مع أحمد السقا.