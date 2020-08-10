رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة وفاة والدها

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".
كتبت رانيا عبر صفحتها قائلة: "ربنا ياخذكم يلي بتكتبوا أي كلمة شر في حق أبويا وصلتوني إني ادعيعليكم، حسبي الله ونعم الوكيل يا فاسقين".
وتابعت: "كما شبهكم رب العزة في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
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