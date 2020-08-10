عاجل.. وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

توفى، منذ قليل، صانع الفيديوهات الشهير مصطفى حفناوي، بعد أيام من الأزمة الصحية التي تعرض لها فجأة،التي أدت إلى دخوله العناية المركزة حتى وفاته.
وبمجرد انتشار خبر مرضه دعا له العديد من محبيه ومتابعيه بالشفاء العاجل، وتلقى دعمًا كبيرًا من أبرز فناني مصر، أبرزهم "تامر حسني، عمر يوسف، رانيا يوسف".
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