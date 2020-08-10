"أوركسترا حياة" على مسرح ساقية الصاوي نهاية أغسطس

يحيى فريق "أوركسترا حياة" حفل موسيقي غنائي فى ساقية عبدالمنعم الصاوي على مسرح النهر، وذلك مساء الأحد الموافق 30 أغسطس في تمام الساعة السابعة. يشار إلى أن "أوركسترا الحياة" Advertisements يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال، ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغاني القديمة والحديثة. يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال، ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغاني القديمة والحديثة. بدأت فكرة "أوركسترالحياة "التي تعد الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي كما ذكرت الدكتور أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014 ، بـ50 عازفا، حتى وصلت في هذا العام الي 525 عازف ومطرب وكورال من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات. الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي كما ذكرت الدكتور أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014 ، بـ50 عازفا، حتى وصلت في هذا العام الي 525 عازف ومطرب وكورال من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات.

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