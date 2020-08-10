أميرة البيلي تقدم حفلًا شعريًا جديدًا فى ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًا للشاعرة الشابة أميرة البيلي، وذلك يوم السبت 29 أغسطس على مسرح قاعة النهر، في تمام الساعةالرابعة مساءً.
يشار إلى أن أميرة البيلي من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير أسلوبها في الكتابةوالإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص واستطاعت ان تصل لقلوب الناس.
يذكر أنه كانت حققت رد فعل كبيرًا وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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