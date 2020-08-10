إشادة جماهيرية بفيلم "صاحب المقام"

بعد أسابيع من طرحه عبر منصة شاهد الترفيهية، حصل فيلم "صاحب المقام" على نسبة مشاهدة كبيرة، ومتابعة جماهيرية قوية، وشغل منصات الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شاركت الفنانة يسرا جمهورها، تعليقات عدد من مشاهدي الفيلم، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت التعليقات على الفيلم كالتالي:

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تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال

الناجح يحيى، الذي يقع في الكثير من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها؛ إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجة يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تمامًا، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يومًا أن يتعرف إليهم.

الفيلم من بطولة" يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر؛ ومن كتابة إبراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.