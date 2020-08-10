حقق الهضبة عمرو دياب بأغنيته الجديدة "مالك غيران" أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
الاغنية من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان:فلكلور، توزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي.
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته يابلدنا ياحلوة ، من كلمات تامر حسين وألحانعزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان. وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمحافظات ومدن مصر المختلفة، وحققت أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يسجل أكثر من 700 ألف مشاهدة بـ "مالك غيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.