عمرو دياب يسجل أكثر من 700 ألف مشاهدة بـ "مالك غيران"

حقق الهضبة عمرو دياب بأغنيته الجديدة "مالك غيران" أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

الاغنية من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان:فلكلور، توزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي.

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يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته يابلدنا ياحلوة ، من كلمات تامر حسين وألحان

عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان. وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمحافظات ومدن مصر المختلفة، وحققت أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".