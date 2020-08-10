وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد

رنا صلاح الدين - رحلت عن عالمنا مساء الأحد ٩ أغسطس الإعلامية رانيا أبو زيد، مذيعة بإذاعة الأغاني داخل ماسبيرو.

وكانت "رانيا" قد شعرت ببعض التعب والإرهاق، واعتذرت بعدها عن حضور الشفت الخاص بها في المحطة، ليفاجئ زملائها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وشكل خبر وفاة رانيا صدمة كبيرة لزملائها خاصة أنها لم تعان من أي مرض، و من المقرر تشييع الجثمان اليوم الأثنين.

رانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد، والتي رحلت عن عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها الإعلامية رانيا أبو زيد "صوت مصر"، "أيامنا الحلوة، وغيرها من البرامج.