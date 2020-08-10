باسم ياخور ينعى الفنان طوني موسى بكلمات مؤثرة

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رنا صلاح الدين - نعا الفنان السوري باسم ياخور، مواطنه الفنان الكبير طوني موسى، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
باسم ياخور، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "طوني موسى وداعا.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. يالطيف قديش ودعنا احباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل اهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان".
الفنان الراحل من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر 1985.
باسم يا خور وطوني موسى
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