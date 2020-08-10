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رنا صلاح الدين - تعرّض الفنان الإماراتي حسين الجسمي لحملة تنمر شديدة، بعد حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت.
فقد تداول المتابعون تدوينة نشرها الفنان بتاريخ 2 أغسطس الجاري، كتب فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني"، وسخر بعضهم منه، لافتين إلى أن محبته لأي شخص أو مكان تعد فأل سوء.
وفي أول تعليق للفنان حسين الجسمي، كتب على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً .. جميعكم نحب".
عدد كبير من النجوم ساندوا حسين الجسمي في التعليقات، حيث كتبت الفنانة السورية أصالة: "يا روح قلّب الموسيقى وحبيب روحنا.. ياأحلى منّ رسمّ ذكرى وقت طيّب وحلّى الأيّام الصّعبه.. صوتك شبه عالم ماله أوّل ولا إله آخر.. وعالمك حلو بمرتبة مُبهر صوتك صديقي المُقرّب وغيري ملايين القلوب مثلي تعشقك".
وكتبت الفنانة ليليا الأطرش: " رح تضل صاحب القلب الابيض والروح الجميلة ولو في شوية قلوب سودة صدقني في قلوب مليانة حب واحترام اكبر بكتير بتحبك وبتحترمك".
حسين الجسمي
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لحسين الجسمي بعد تعرضه لحملة سخرية عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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