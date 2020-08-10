علاقة هند رستم بالكلاب.. أصيبت بالاكتئاب بعد وفاة أحدهم.. صور

رنا صلاح الدين - يعرف الجمهور الكثير عن هند رستم الفنانة التي قدمت له عدد متنوع من الأعمال الفنية، ولكن هند لديها الكثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية والبعيدة عن الكاميرا.

هند رستم

هند كان لديها عشق خاص للكلاب، فكانت تحب قضاء الوقت مع كلابها، وربت الكثير منهم في منزلها، ودخت أيضا في مشكلات عدة بسببهم.

في خمسينيات القرن الماضي طالبت إحدى المستشفيات البيطرية الخاضعة للحراسة البريطانية، الفنانة هند رستم، بدفع 160 جنيهًا تكاليف علاج كلبها، حينها رفضت، وردت على المسئولين بأنها على استعداد لعرض الكلب على كونسلتو من الأطباء البيطريين، لحساب قيمة علاجه.

هند رستم

كما طالبتها لجنة الحراسة البريطانية بدفع تكاليف علاج كلبها، البالغ ٢٠٠ جنيه، بحجة أن طعامه يتكلف يوميًا جنيهًا كاملاً، حسب ما نقلته «الأخبار» من عدد مجلة «آخر ساعة»، وهو ما تمسك به المسئولون الإنجليز، كما هددوها بالحجز على مفروشات شقتها في الزمالك، لتقرر «هند» التنازل عن الكلب لهم.

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هند رستم

في لقاء بين هند ووجدي الحكيم تحدثت عن حبها للكلاب، وشرحت ذلك بقولها «إذا إديته ياكل يقولك ميرسي، ما إديتهوش بردو حبه ليك ما بيتغيرش، لما بيخش عليك أي واحد شرير أو ناوي شر، الكلب يا يتقتل يا يموته، ما عندوش حل تاني فين دي فينا إحنا، يعني هقولك أهلاً وسهلاً وأنا بيني وبينك مصلحة، إنما الكلب ما فيش بينه وبين صحابه أي مصلحة بيبقى وفي، وبعدين أنا أعرف إنهم عملوا عنه أشعار›.

هند رستم

دخلت هند رستم في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة أجمل كلب لديها مما جعلها تتناول مهدئات لمدة شهرين وذهبت لأكثر من طبيب نفسي.

في أواخر أيامها كانت لديها كلبين اسمهما «روميو وجوليت»، وفي يوم وفاتها، 8 أغسطس 2011، أخذتهما ابنتها «بسنت» وتوجهت به إلى السيدة نيفين نور، بسبب شهرة والدتها في منطقة الزمالك برعايتها للحيوانات: «بسنت بنت الفنانة هند رستم اليوم بتاع الوفاة جابتهولمنا عشان يقعدوا معانا 3 أيام الوفاة، بس قعدوا معانا›.

هند رستم