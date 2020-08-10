وفاة الفنان السوري طوني موسى بعد إصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - توفي مساء الأحد ٩أغسطس الفنان السوري طوني موسى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق.

الفنان الراحل ممثل سوري من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر 1985.

وقدم أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها:“عودة الغائب“ و“انكسر الحيط“ و“مات وما تاب“ و“الناس إللي في السما الثامنة“ و“الرجل الذي على الملائكة“، أما سينمائيًا فقدم:“عندما تغيب الزوجات“ و“عشاق“ و“ الفخ“.

كما شارك في عدة أعمال منها:“الدمعة الحمراء“ و“ فوزية“ و“رجال وضباب“ و“انتقام“ و“جدار الزمان“ و“شيما“ و“وداعًا زمن الصمت “ و“ بقايا دموع“ و“ غدًا يوم آخر“ و“عذراء الرمال“ و“تخت شرقي“ و“وراء الشمس“ و“ أبو جانتي“ و“باب الحارة“.