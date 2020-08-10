جويل ماردينيان تدخل في نوبة بكاء في أول ظهور بعد حادث انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - دخلت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان في نوبة بكاء شديدة، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.

جويل عبرت، خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي" عن حزنها الشديد بسبب هذه الكارثة، مؤكدة أن هذا الانفجار دمر بيروت ودمرهم، وأنها تضع نفسها مكان كل أم فقدت ابنها.

الإعلامية اللبنانية أضافت أنها تشعر بالذنب لتواجدها خارج بلدها في هذه المحنة، كما تشعر بالذنب لأنها يجب أن تفعل شيئًا ما لوطنها ولكنها لا تعلم ما هو.

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.