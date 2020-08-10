داوود حسين يكشف سر ابتعاده عن السينما المصرية.. فيديو

رنا صلاح الدين - كشف الفنان الكويتي داوود حسين سر ابتعاده عن السينما المصرية، بعدما قدم عدد قليل من الأعمال بها.

الفنان الكويتي أكد أنه لن يتردد لحظة في العودة للعمل في السينما المصرية إذا عرضت عليه الشخصية المناسبة، فهو على قناعة بأن مصر للعرب كهوليوود بالنسبة للعالم من حيث السيطرة الفنية.

داوود حسين

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وأضاف، في لقائه، في برنامج "لايت شو" على قناة الحياة، أنه جسد شخصية هندية في فيلم "عندليب الدقي" مع الفنان محمد هنيدي، والشخصية الخليجية في "على جنب يا أسطى"، و"كنغر حبنا" مع الفنان رامز جلال، لكن الشخصيات الخليجية ليست موجودة في كل نص.

ومن ناحية أخرى، تحدث الفنان الكويتي عن دور الشرير الذي قدمه في مسلسل "ذاكرة الظل"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، حيث قال إنه حق مشروع لأي فنان أن يخوض تجربة الأدوار الدرامية، لإرضاء نفسه، وإبداء مساحات يتمتع بها لم يكتشفها المشاهد.