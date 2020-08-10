شيماء سيف تسخر من وزنها الزائد على قالب كيك عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بعيد ميلادها، وحرصت على مشاركة محبيها بصور طريفة من أجواء احتفالها.

شيماء استعرضت قالب كيك حفل عيد ميلادها بصورة عكست طرافته، حيث سخرت الفنانة الشابة من وزنها الزائد باختيارها لمجسم قالب كيك يضم مجسمات لسيدات سمينات بالمايوة، وقد شكرت شيماء كل منّ هنأها بعيد ميلادها في تعليق كتبت فيه: «شكراً لكم جميعاً على أمنياتكم الطيبة».

المنتج الفني محمد كارتر حرص على تهنئة زوجته بصور Selfie طريفة جمعت الثنائي في مصعد، معلقاً عليها: «كل سنة وانتي طيبة ياحببتي ويارب العمر كله ليكي، اللهم ارزقها بركه في العمر ونور في القلب وضياء في الوجه وسعه في الرزق».

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من ناحية أخرى، يُعد مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم و بم بم» أحدث عمل شاركت شيماء سيف في بطولته، وقد عُرض عبر منصة «شاهد vip»، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، وغيرهم.

يُذكر أن شيماء سيف قدمت خلال المارثون الرمضاني، مسلسل إذاعي بعنوان «عيني عليا» عبر أثير إذاعة نجوم أف إم، بالإضافة للمسلسل الإذاعي «فرح عديلة» بمشاركة النجمين إسعاد يونس، وبيومي فؤاد، عبر أثير إذاعة راديو النيل، في الوقت الذي تغيبت فيه عن المسلسلات التليفزيونية لهذا الموسم الدرامي.