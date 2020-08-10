فن ومشاهير

حمو بيكا ضيف وايت بيتش بمارينا 5.. صور

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رنا صلاح الدين - استضاف شاطى وايت بيتش بمارينا 5 المطرب الشعبى مطرب المهرجانات حمو بيكا، وكان فى استقباله مالك الشاطى ايهاب إلياس بحضور الفنان الكبير فايق عزب.

وقد تواجد عدد كبير من رواد الشاطى بمارينا والساحل الشمالى، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع حمو بيكا.

وكان رئيس لجنة التفتيش والمتابعة، علي الشريعي، وخالد مغربي المشرف العام على نقابة الموسقيين، قد حررا محضرا مؤخراضد مطرب المهرجانات حمو بيكا.

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جاء ذلك بسبب إقامة حمو بيكا، حفلا داخل قرية هاسيندا وايت بالساحل الشمالي دون تصريح وآخر ليوسف ياسر كمال القائم على الحفل داخل كابينة u2 لتنظيمه حفل دون ترخيص وتصريح.

من جانبه، أكد الشريعي أن الحفل مخالف لإجراءات ، وفور علم النقيب هاني شاكر به طالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.

وناشد القرى السياحية بفرض ضوابط داخلية لمنع إقامة هذه الحفلات دون تصريح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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