صابر الرباعي يتذكّر انطلاقته في عالم الغناء بصورة

شارك النجم التونسي صابر الرباعي الجمهور بصورة من ذكريات خطواته الأولى فى عالم الفن، مؤكدا أنه كان حلمًا يراوده وشغفاً لا يشعر به إلا عند وقوفه امام میكروفون.

وقال “الرباعي”: “لطالما كنت عاشِقاً للفن والغناء منذ الصغر.. كان ھناك حلماً یراودني وشغفاً لا أشعر به إلا عند وقوفي میكروفون. لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم ولكنني كنت أؤمن دائماً أن الله سوف یجعلني قادراً على الوصول بصوتي لقلوبكم”.

من جهة أخرى، وضع صابر الرباعي صوته على أغنية جديدة درامية بعنوان “ورحمة قلبي”، من كلمات الشاعر وليد غزالي، ألحان محمد مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب.

نذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.