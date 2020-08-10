الملحن تامر علي يكشف تفاصيل تعاونه مع تامر حسني بألبومه المقبل‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان تامر حسني الانتهاء من تسجيل أحدث ألبوماته، وبه 4 أغنيات من ألحان تامر علي، بعد نجاح أغنيتهما "ناسيني ليه"، وتعاونهما في 3 أغنيات بألبوم "عيش بشوقك".

الملحن تامر علي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: الأغاني تم العمل عليها منذ أكثر من عام، و3 منها من كلمات الشاعر تامر حسين، والرابعة للشاعر محمد عاطف، وتولى التوزيع الموسيقي علي فتح الله، ويحي يوسف".

ويشهد الألبوم عودة الفنان تامر حسني للتعاون مجددا مع شركة روتانا، بعد 4 سنوات من الخلافات التي حدثت عقب طرح ألبومه "عمري ابتدا"، ويقدم به للمرة الأولى أغنية باللهجة الصعيدية بعنوان "اللي جاور السعيد"، من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع توما.

تامر يقدم بالألبوم أيضا أغنية بعنوان "إنت لوحدك" من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة.