بالفيديو- انهيار الفنانة مادلين طبر على الهواء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

انتابت الفنانة اللبنانية مادلين طبر حالة من البكاء والانهيار أثناء تقديم حلقتها ببرنامج "حلوة يا دنيا" على قناة "تن"

ولم تتمكن الفنانة الكبيرة من السيطرة على دموعها، أثناء حديثها في مقدمة الحلقة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.

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وأكدت مادلين في مقدمتها أن مصر كانت في مقدمة الدول التي قدمت المساعدات للبنان

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا مساء الثلاثاء الماضي، ونتج عنه سقوط جرحى وقتلى