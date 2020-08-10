وفاة نجم باب الحارة بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

توفى الفنان طوني موسى مساء الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ورحل موسى عن عمر 66 عاماً، ونعته نقابة الفنانين بسوريا إذ ولد في دمشق.

ونشر الفنان باسم ياخور صورة النجم الراحل، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "طوني موسى وداعا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. يالطيف قديش ودعنا أحباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل أهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان".

اشتهر طوني موسى، بأداء شخصية أبو منير المنشار في مسلسل "باب الحارة" الشهير

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وقدم الراحل أكثر من 60 مسلسلاً أشهرها مسلسل "باب الحارة، زمان الصمت، طوق البنات، رجال الحارة".

وصنع نجومية في المسرح خلال مسيرته الفنية بأعمال منها: "عودة الغائب" و"مات وما تاب"، و"انكسر الحيط".